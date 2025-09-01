  • 26 сентября 202526.09.2025пятница
Более 800 дзюдоистов встретятся на городском первенстве в Тюмени

Спорт, 08:59 26 сентября 2025

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Первенство города по дзюдо пройдет в Тюмени на базе центра "Тюмень-дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1) с 26 по 28 октября.

Как сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике, 26 и 27 сентября за звание лучших поборются мальчики и девочки до 13 лет, юноши и девушки до 18 лет. 27 и 28 сентября пройдет первенство среди юношей и девушек до 15 лет, юниоров и юниорок до 21 года. Торжественное открытие запланировано на 27 сентября в 9 часов.

Соревнования соберут более 800 участников в возрасте до 21 года. Сильнейшие спортсмены областной столицы продемонстрируют свое мастерство и стремление к победе.

