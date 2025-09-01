  • 24 сентября 202524.09.2025среда
Семь тысяч гостей узнали о "Богатстве Сибири" на выставке

Общество, 17:03 24 сентября 2025

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Более семи тысяч человек посетили выставку "Богатство Сибири" в Рентерее Тобольска. В рамках нацпроекта "Семья" музейный комплекс в здании XVIII века, построенном по проекту Ремезова, получил современное оборудование: витрины, стеллажи, мультимедийные проекторы, металлодетектор и оборудование для людей с ОВЗ, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

В трех тематических залах представили богатства края XVII–XVIII вв., археологические находки, материалы по культуре обских угров, анатомические препараты и палеонтологические экспонаты. До конца года на базе уникального архитектурного памятника эпохи Петра I возобновит свою работу открытое фондохранилище и для гостей дополнительно будет доступна новая интерактивная экскурсия.

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

# выставка , национальный проект Семья

