Юный певец из Екатеринбурга выступит в Тюмени на неделе моды

Общество, 17:36 25 сентября 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Молодой певец, блогер Аладдин Алыев из Екатеринбурга споет и в качестве модели пройдет по подиуму в показе коллекции "Я зарастаю мхом" тюменского дизайнера Веры Рядькиной в VII сезоне "Недели моды. Сибирь", который пройдет в Тюмени 4 октября, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Аладдин – полуфиналист телепроектов "Большая сцена" и "Талант года", участник финального кастинга "Голос.Дети" в Москве. Он часто выступает на благотворительных концертах, сам пишет музыку и тексты. Снимался в исторических российских фильмах "Роднина" и "Константинополь". В составе коллектива LANTAN SHOW выступает с русскими народными танцами.

