200 спортсменов встретятся на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу в Тюмени

Общество, 10:16 26 сентября 2025

Федерация танцевального спорта Тюменской области | Фото: Федерация танцевального спорта Тюменской области

Чемпионат и первенство Тюменской области по акробатическому рок-н-роллу состоятся в Тюмени 27 сентября. Участники состязаний встретятся на базе многофункционального спортивного центра "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37), сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Технику, ловкость, гибкость и артистизм на тюменской площадке продемонстрируют порядка 200 спортсменов из Тюменской, Курганской, Свердловской, Омской, Челябинской областей, республики Башкортостан.

Начало соревнований запланировано на 10 утра, торжественная церемония открытия и парад участников – на 11 часов.

# акробатический рок-н-ролл

