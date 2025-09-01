200 спортсменов встретятся на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу в Тюмени
Чемпионат и первенство Тюменской области по акробатическому рок-н-роллу состоятся в Тюмени 27 сентября. Участники состязаний встретятся на базе многофункционального спортивного центра "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37), сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.
Технику, ловкость, гибкость и артистизм на тюменской площадке продемонстрируют порядка 200 спортсменов из Тюменской, Курганской, Свердловской, Омской, Челябинской областей, республики Башкортостан.
Начало соревнований запланировано на 10 утра, торжественная церемония открытия и парад участников – на 11 часов.