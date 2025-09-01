  • 26 сентября 202526.09.2025пятница
Тюменцы обсудят влияние городской среды на туристический потенциал

Общество, 10:27 26 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Интенсив "Влияние городской среды Тюмени на туристический потенциал" начнется в Доме Буркова (ул. Дзержинского, 30) 29 сентября в 11 часов.

По информации Тюменского агентства развития креативных индустрий, участники обсудят планы развития центральной части города, его благоустройство и развитие туристического направления.

Экспертами выступят: сотрудник центра стратегического развития "Сибирь"; специалист по брендингу Андрей Коньков; архитектор ТАРКИ Елена Мальцева.

К участию приглашают представителей туристической отрасли, архитекторов, организаторов событий, ремесленников и предпринимателей.

Регистрация - здесь.

Возрастное ограничение: 16+.

