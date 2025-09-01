Тюменцы обсудят влияние городской среды на туристический потенциал
Интенсив "Влияние городской среды Тюмени на туристический потенциал" начнется в Доме Буркова (ул. Дзержинского, 30) 29 сентября в 11 часов.
По информации Тюменского агентства развития креативных индустрий, участники обсудят планы развития центральной части города, его благоустройство и развитие туристического направления.
Экспертами выступят: сотрудник центра стратегического развития "Сибирь"; специалист по брендингу Андрей Коньков; архитектор ТАРКИ Елена Мальцева.
К участию приглашают представителей туристической отрасли, архитекторов, организаторов событий, ремесленников и предпринимателей.
Регистрация - здесь.
Возрастное ограничение: 16+.