Четыре участка улиц перекроют для транспорта в Тюмени 28 сентября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре участка улиц закроют для транспорта в Тюмени 28 сентября с 6 до 16 часов, сообщает администрация города. В этот день состоится XXVI Тюменский марафон "Врата Сибири".

На время проведения спортивного мероприятия перекроют участки улиц: ул. Республики – от ул. 8 Марта до ул. Коммунистической; ул. Ленина – от ул. Республики до ул. Перекопской; ул. Ямская – от ул. Коммунистической до ул. Полевой; в квадрате улиц Ямской – Ирбитской – Луначарского – Коммунистической.

Планируется также исключение использования парковок, расположенных вдоль вышеуказанных участков дорог на период с 6 часов 26 сентября до 16 часов 28 сентября.