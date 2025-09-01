  • 25 сентября 202525.09.2025четверг
  • USD83,9914
    EUR98,6015
  • В Тюмени 9..11 С 1 м/с ветер северо-западный

Четыре участка улиц перекроют для транспорта в Тюмени 28 сентября

Общество, 17:47 25 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре участка улиц закроют для транспорта в Тюмени 28 сентября с 6 до 16 часов, сообщает администрация города. В этот день состоится XXVI Тюменский марафон "Врата Сибири".

На время проведения спортивного мероприятия перекроют участки улиц: ул. Республики – от ул. 8 Марта до ул. Коммунистической; ул. Ленина – от ул. Республики до ул. Перекопской; ул. Ямская – от ул. Коммунистической до ул. Полевой; в квадрате улиц Ямской – Ирбитской – Луначарского – Коммунистической.

Планируется также исключение использования парковок, расположенных вдоль вышеуказанных участков дорог на период с 6 часов 26 сентября до 16 часов 28 сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# перекрытие дорог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:22 25.09.2025Два медучреждения открылись в селах Тюменской области
19:11 25.09.2025Интерактивную экскурсию "Тюмень — город трудовой доблести" провели на форуме "Утро"
18:59 25.09.2025Губернатор Тюменской области пообщался с молодежью на форуме "Утро"
18:49 25.09.2025Почти 300 единиц техники задействуют на тюменских трассах зимой

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора