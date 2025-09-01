  • 27 сентября 202527.09.2025суббота
Агрономы в Тюменской области обследовали 380 тысяч га полей на наличие саранчи и мышей

Общество, 11:02 27 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 380 тыс. га полей проверили на наличие саранчи, лугового мотылька, грызунов и других опасных вредителей в Тюменской области за год, сообщает региональный Россельхозцентр.

Численность саранчи площади ее распространения ниже уровня прошлого года. Обследования зимующего осеннего запаса вредителя провели на площади 2,91 тыс. га, кубышки не стадных саранчовых не нашли. В следующем году высокой численности не прогнозируется, но это зависит от погодных условий и агротехнических мероприятий на посевах.

Аналогичная ситуация и с луговым мотыльком - ожидают снижение количества вредителей и меньшую площадь его распространения.

Численность мышевидных вредителей: полевок, водяных крыс и мышей, невысока и зависит от погодных условий.

# АПК , вредители

﻿
