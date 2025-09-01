  • 25 сентября 202525.09.2025четверг
В Тюмени пройдут антитеррористические учения

Общество, 17:33 25 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Антитеррористические учения с практическим развертыванием сил и средств пройдут в Тюмени 26 сентября. Они состоятся в ТРЦ "Кристалл" и на прилегающих к нему территориях.

В мероприятии примут участие сотрудники управлений ФСБ России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, работники экстренных служб, представители исполнительных органов Тюменской области.

"Мероприятие приводится в целях отработки практических навыков по пресечению террористического акта, ликвидации возможных последствий теракта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными структурами", — сообщает РУФСБ России по Тюменской области.

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам в районе проведения учений.

