В Тюмени пройдут антитеррористические учения

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Антитеррористические учения с практическим развертыванием сил и средств пройдут в Тюмени 26 сентября. Они состоятся в ТРЦ "Кристалл" и на прилегающих к нему территориях.

В мероприятии примут участие сотрудники управлений ФСБ России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, работники экстренных служб, представители исполнительных органов Тюменской области.

"Мероприятие приводится в целях отработки практических навыков по пресечению террористического акта, ликвидации возможных последствий теракта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными структурами", — сообщает РУФСБ России по Тюменской области.

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам в районе проведения учений.