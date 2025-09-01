  • 25 сентября 202525.09.2025четверг
Интерактивную экскурсию "Тюмень — город трудовой доблести" провели на форуме "Утро"

Общество, 19:11 25 сентября 2025

пресс-служба форума молодежи Уральского федерального округа «Утро» | Фото: пресс-служба форума молодежи Уральского федерального округа «Утро»

50 человек посетили интерактивную экскурсию "Тюмень — город трудовой доблести" на молодежном форуме "Утро". Ее организовали участники тематической площадки "Профессионалы будущего" — активисты "Движения первых".

Театрализованная уличная экскурсия была посвящена востребованными профессиями Тюменской области в прошлом и настоящем. Особое внимание уделили вкладу тыла в Победу в Великой Отечественной войне: отметили роли инженеров, которые создавали оружие и технику, и врачей военных госпиталей, спасавших жизни раненых бойцов.

Это уже вторая экскурсия, организованная студентами техникума строительной индустрии и городского хозяйства. Ранее они провели аналогичное мероприятие для школьников Тюмени. Оно было посвящено истории города и области. Школьники переодевались в исторических персонажей и рассказывали о прошлом, сообщает пресс-служба форума "Утро".

