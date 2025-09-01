  • 29 сентября 202529.09.2025понедельник
  • USD83,6118
    EUR97,6823
  • В Тюмени -2..-4 С 1 м/с ветер западный

Пресс-конференция о проведении X Спартакиады пенсионеров России

Общество, 10:18 29 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Проведение X Спартакиады пенсионеров России, приуроченной к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 11 часов.

Спикеры: исполнительный директор ООО "Союз пенсионеров России" Ольга Маркова; директор департамента физической культуры и спорта Тюменской области Евгений Хромин; участница Спартакиады в составе сборной команды Тюменской области (Настольный теннис, ГТО, дартс) Ольга Курченко; руководитель делегации Тюменской команды Николай Пермяков.

# пресс-конференция

