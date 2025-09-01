Пресс-конференция о проведении X Спартакиады пенсионеров России
Трансляция пресс-конференции "Проведение X Спартакиады пенсионеров России, приуроченной к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 11 часов.
Спикеры: исполнительный директор ООО "Союз пенсионеров России" Ольга Маркова; директор департамента физической культуры и спорта Тюменской области Евгений Хромин; участница Спартакиады в составе сборной команды Тюменской области (Настольный теннис, ГТО, дартс) Ольга Курченко; руководитель делегации Тюменской команды Николай Пермяков.