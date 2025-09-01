Более трех тонн нелегальных товаров из Казахстана выявила Тюменская таможня

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Более трех тонн нелегальных товаров из Казахстана выявила Тюменская таможня. Велосипедные шины, кухонные керамические принадлежности, одежду, текстильные изделия, 55 ковров, автомобильные ароматизаторы ввезены с нарушениями, сообщает ведомство.

"Товары народного потребления – это особая категория. Их декларирование предполагает наличие сертификатов соответствия, подтверждающих безопасность и качество вещей. Если недобросовестные предприниматели уходят от лишних финансовых и временных затрат на получение разрешительных документов, всегда появляется риск для конечного. Задача контролирующих органов не допустить ввоз таких товаров", – пояснил исполняющий обязанности начальника Тюменской таможни Алексей Тимановский.

Выявили иностранные товары в двух большегрузах. Документов, которые бы подтвердили законность нахождения иностранных товаров на территории ЕАЭС, отсутствовали, декларирование не подтверждено, как и ИНН получателей.

В настоящее время таможенники продолжают проверку в отношении груза. Ввоз товаров по "серым" схемам наносит вред не только легальному бизнесу, но и жизни, здоровью граждан.