Более трех тонн нелегальных товаров из Казахстана выявила Тюменская таможня

Общество, 18:54 26 сентября 2025

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Более трех тонн нелегальных товаров из Казахстана выявила Тюменская таможня. Велосипедные шины, кухонные керамические принадлежности, одежду, текстильные изделия, 55 ковров, автомобильные ароматизаторы ввезены с нарушениями, сообщает ведомство.

"Товары народного потребления – это особая категория. Их декларирование предполагает наличие сертификатов соответствия, подтверждающих безопасность и качество вещей. Если недобросовестные предприниматели уходят от лишних финансовых и временных затрат на получение разрешительных документов, всегда появляется риск для конечного. Задача контролирующих органов не допустить ввоз таких товаров", – пояснил исполняющий обязанности начальника Тюменской таможни Алексей Тимановский.

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Выявили иностранные товары в двух большегрузах. Документов, которые бы подтвердили законность нахождения иностранных товаров на территории ЕАЭС, отсутствовали, декларирование не подтверждено, как и ИНН получателей.

В настоящее время таможенники продолжают проверку в отношении груза. Ввоз товаров по "серым" схемам наносит вред не только легальному бизнесу, но и жизни, здоровью граждан.

# Тюменская таможня

