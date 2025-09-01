Более трех тонн нелегальных товаров из Казахстана выявила Тюменская таможня
Более трех тонн нелегальных товаров из Казахстана выявила Тюменская таможня. Велосипедные шины, кухонные керамические принадлежности, одежду, текстильные изделия, 55 ковров, автомобильные ароматизаторы ввезены с нарушениями, сообщает ведомство.
"Товары народного потребления – это особая категория. Их декларирование предполагает наличие сертификатов соответствия, подтверждающих безопасность и качество вещей. Если недобросовестные предприниматели уходят от лишних финансовых и временных затрат на получение разрешительных документов, всегда появляется риск для конечного. Задача контролирующих органов не допустить ввоз таких товаров", – пояснил исполняющий обязанности начальника Тюменской таможни Алексей Тимановский.
Выявили иностранные товары в двух большегрузах. Документов, которые бы подтвердили законность нахождения иностранных товаров на территории ЕАЭС, отсутствовали, декларирование не подтверждено, как и ИНН получателей.
В настоящее время таможенники продолжают проверку в отношении груза. Ввоз товаров по "серым" схемам наносит вред не только легальному бизнесу, но и жизни, здоровью граждан.