Начался приём заявок на национальную IТ-премию "Цифровые решения"
Приём заявок на национальную IТ-премию "Цифровые решения" стартовал. Наградой отметят наиболее значимые проекты в области ИТ, способствующие технологическому развитию и цифровому лидерству страны, сообщает Минцифры РФ.
Номинировать решения будет экспертный совет по направлениям: связь и телеком; государственные услуги; софт; искусственный интеллект; российское "железо"; платформы и сервисы; кибербезопасность; кадры и обучение.
Церемония награждения победителей состоится 12 ноября в рамках первого ИТ-форума "Цифровые решения", который пройдёт с 12 по 15 ноября в Национальном центре "Россия".