Тюменцы смогут бесплатно обследоваться в ТРЦ "Кристалл" 29 сентября
Тюменцы смогут пройти бесплатное обследование в ТРЦ "Кристалл" во Всемирный день сердца, 29 сентября, с 10 до 14 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Терапевты, кардиологи, а также специалисты по профилактической медицине проведут для жителей города консультационный прием.
У посетителей будет возможность: сделать вакцинацию от гриппа; проверить давление, уровень холестерина и сахара в крови, плотность костной ткани;
пройти ЭКГ и УЗИ сердца.
Также участники смогут: посетить мастер-класс по сердечно-легочной реанимации; сделать зарядку с инструктором ЛФК; присоединиться к викторине с призами; получить кислородные коктейли.
Для малышей на площадке будут организованы творческие занятия от волонтеров проекта "Краски жизни".