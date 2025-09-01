  • 26 сентября 202526.09.2025пятница
  • USD83,6069
    EUR98,1542
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер западный

Тюменцы смогут бесплатно обследоваться в ТРЦ "Кристалл" 29 сентября

Общество, 17:04 26 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы смогут пройти бесплатное обследование в ТРЦ "Кристалл" во Всемирный день сердца, 29 сентября, с 10 до 14 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Терапевты, кардиологи, а также специалисты по профилактической медицине проведут для жителей города консультационный прием.

У посетителей будет возможность: сделать вакцинацию от гриппа; проверить давление, уровень холестерина и сахара в крови, плотность костной ткани;

пройти ЭКГ и УЗИ сердца.

Также участники смогут: посетить мастер-класс по сердечно-легочной реанимации; сделать зарядку с инструктором ЛФК; присоединиться к викторине с призами; получить кислородные коктейли.

Для малышей на площадке будут организованы творческие занятия от волонтеров проекта "Краски жизни".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# здравоохранение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:21 26.09.2025На форуме "Утро" в Тюмени работает интерактивная выставка "Единство и память Урала"
18:10 26.09.2025Кулинарный проект для семей с детьми с ОВЗ реализуют в Тюмени при поддержке гранта
17:59 26.09.202527 сентября - события дня
17:48 26.09.2025Фестиваль трудовых династий УФО пройдет в Тюмени в ноябре

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора