Игра "Битва умов" пройдет в ГАУ Северного Зауралья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Игра "Битва умов" пройдет в ГАУ Северного Зауралья 9 октября в 15 часов. Участниками могут стать не только студенты всех форм обучения, но и педагоги вуза.

Интеллектуальное мероприятие традиционно приурочено ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Участникам предстоит ответить на вопросы, связанные с агропромышленной тематикой, фактами о родном университете, в том числе в фото- и видеоформате.

Для подачи заявок обращайтесь к заместителям по учебно-воспитательной работе департаментов. Сформированные заявки принимаются до 6 октября на почту: demikhin.dm.b23@ati.gausz.ru.