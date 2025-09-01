Фестиваль трудовых династий УФО пройдет в Тюмени в ноябре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В регионах Уральского федерального округа идет подготовка к фестивалю трудовых династий, инициатором проведения которого выступил полномочный представитель президента России в УФО Артём Жога.

Событие состоится 14 ноября в Тюмени. В нем примут участие разные поколения семей регионов УрФО, занятых в промышленной сфере, сообщается на сайте полпредства.

"Регионы Уральского федерального округа - это крепкий промышленный каркас нашей Родины, - отметил полпред Артём Жога. - Он создан руками тысяч талантливых и увлечённых специалистов. С годами здесь сформировались многочисленные трудовые династии, которые воспитали не одно поколение профессионалов. Мы гордимся этими семьями. Проведение фестиваля – наш способ поблагодарить их за верность профессии и передачу этих ценностей своим детям и внукам".

На фестивале будет шесть номинаций: "Преемственность поколений", "Профессиональная мудрость", "Династия-легенда", "Энергия поколений", "Золотой фонд" и "Кузница кадров".

Кроме того, на фестивале пройдет научно-популярный марафон от Российского общества "Знание", мастер-классы для детей и профориентационная программа от образовательных организаций, а также экскурсии.