  • 26 сентября 202526.09.2025пятница
  • USD83,6069
    EUR98,1542
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер западный

Фестиваль трудовых династий УФО пройдет в Тюмени в ноябре

Общество, 17:48 26 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В регионах Уральского федерального округа идет подготовка к фестивалю трудовых династий, инициатором проведения которого выступил полномочный представитель президента России в УФО Артём Жога.

Событие состоится 14 ноября в Тюмени. В нем примут участие разные поколения семей регионов УрФО, занятых в промышленной сфере, сообщается на сайте полпредства.

"Регионы Уральского федерального округа - это крепкий промышленный каркас нашей Родины, - отметил полпред Артём Жога. - Он создан руками тысяч талантливых и увлечённых специалистов. С годами здесь сформировались многочисленные трудовые династии, которые воспитали не одно поколение профессионалов. Мы гордимся этими семьями. Проведение фестиваля – наш способ поблагодарить их за верность профессии и передачу этих ценностей своим детям и внукам".

На фестивале будет шесть номинаций: "Преемственность поколений", "Профессиональная мудрость", "Династия-легенда", "Энергия поколений", "Золотой фонд" и "Кузница кадров".

Кроме того, на фестивале пройдет научно-популярный марафон от Российского общества "Знание", мастер-классы для детей и профориентационная программа от образовательных организаций, а также экскурсии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Артем Жога , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:21 26.09.2025На форуме "Утро" в Тюмени работает интерактивная выставка "Единство и память Урала"
18:10 26.09.2025Кулинарный проект для семей с детьми с ОВЗ реализуют в Тюмени при поддержке гранта
17:59 26.09.202527 сентября - события дня
17:48 26.09.2025Фестиваль трудовых династий УФО пройдет в Тюмени в ноябре

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора