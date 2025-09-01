  • 26 сентября 202526.09.2025пятница
  • USD83,6069
    EUR98,1542
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер западный

На форуме "Утро" в Тюмени работает интерактивная выставка "Единство и память Урала"

Общество, 18:21 26 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Интерактивно-выставочное пространство "Единство и память Урала" работает на форуме "Утро", который проходит в Тюменском технопарке с 24 по 28 сентября. Посетителям рассказывают о вкладе уральских регионов и их предприятий в победу в Великой Отечественной войне и о поддержке защитников в ходе проведения специальной военной операции.

"Не случайно павильоны выглядят в виде домика. Каждый регион во время войны привнес очень много полезных ресурсов, помогал фронту с тыла. То есть дом сохранял тепло и уют, ожидая своих героев. Соответственно в параллели этого мы решили, что каждый может раскрасить свой деревянный домик. Можно на нем написать пожелание или имя своего героя, прикрепить его к стенду, что в конце выставки. Второй домик можно забрать с собой на память о форуме", – рассказала куратор выставочного пространства Маша Хайбуллина.

﻿

Всего представлено шесть павильонов. У Свердловской области можно послушать песни военных лет, у Ямала отправить письма, у Курганской и Челябинской много зон с тач-панелями про рассказы героев, заводы и многое другое. Тюменская область представила павильон "Тюмень: Родина "Бессмертного полка". Здесь макеты техники, что производилась в 40-годы в регионе. Например, поезд-баня, через которую прошел выдающийся советский полководец, маршал Победы Константин Рокоссовский. Есть и экспонаты со специальной военной операции, фотографии героев, а также интерактивы.

﻿

"Участники могут позвонить по телефону в прошлое и послушать автобиографию одного из тюменских героев Великой Отечественной войны. Также делаем здесь наш будущий тюменский ковер. Ребята на лоскутах пишут имена своих родственников, воевавших во время Великой Отечественной войны, или во время спецоперации, и вплетают его в наш будущий арт-объект. Мы его планируем размещать в наших молодежных пространствах", - сказала организатор выставочного пространства от Тюменской области Анастасия Кулешова.

Напомним, форум "Утро" проходит в Тюмени с 24 по 28 сентября. Его главная тема — "Молодые профессионалы России".

﻿

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Великая Отечественная война , выставка , Форум Утро

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:21 26.09.2025На форуме "Утро" в Тюмени работает интерактивная выставка "Единство и память Урала"
18:10 26.09.2025Кулинарный проект для семей с детьми с ОВЗ реализуют в Тюмени при поддержке гранта
17:59 26.09.202527 сентября - события дня
17:48 26.09.2025Фестиваль трудовых династий УФО пройдет в Тюмени в ноябре

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора