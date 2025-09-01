На форуме "Утро" в Тюмени работает интерактивная выставка "Единство и память Урала"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Интерактивно-выставочное пространство "Единство и память Урала" работает на форуме "Утро", который проходит в Тюменском технопарке с 24 по 28 сентября. Посетителям рассказывают о вкладе уральских регионов и их предприятий в победу в Великой Отечественной войне и о поддержке защитников в ходе проведения специальной военной операции.

"Не случайно павильоны выглядят в виде домика. Каждый регион во время войны привнес очень много полезных ресурсов, помогал фронту с тыла. То есть дом сохранял тепло и уют, ожидая своих героев. Соответственно в параллели этого мы решили, что каждый может раскрасить свой деревянный домик. Можно на нем написать пожелание или имя своего героя, прикрепить его к стенду, что в конце выставки. Второй домик можно забрать с собой на память о форуме", – рассказала куратор выставочного пространства Маша Хайбуллина.

Всего представлено шесть павильонов. У Свердловской области можно послушать песни военных лет, у Ямала отправить письма, у Курганской и Челябинской много зон с тач-панелями про рассказы героев, заводы и многое другое. Тюменская область представила павильон "Тюмень: Родина "Бессмертного полка". Здесь макеты техники, что производилась в 40-годы в регионе. Например, поезд-баня, через которую прошел выдающийся советский полководец, маршал Победы Константин Рокоссовский. Есть и экспонаты со специальной военной операции, фотографии героев, а также интерактивы.

"Участники могут позвонить по телефону в прошлое и послушать автобиографию одного из тюменских героев Великой Отечественной войны. Также делаем здесь наш будущий тюменский ковер. Ребята на лоскутах пишут имена своих родственников, воевавших во время Великой Отечественной войны, или во время спецоперации, и вплетают его в наш будущий арт-объект. Мы его планируем размещать в наших молодежных пространствах", - сказала организатор выставочного пространства от Тюменской области Анастасия Кулешова.

Напомним, форум "Утро" проходит в Тюмени с 24 по 28 сентября. Его главная тема — "Молодые профессионалы России".

Виктория Макарова