Тюменские дачники заплатят штрафы до 15 тысяч рублей за сжигание травы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дачников тюменской области могут наказать штрафами от 5 до 15 тыс. рублей за сжигание листвы, самовольные постройки, неправильные септики. Чаще всего нарушения связаны с пожарной безопасностью и утилизацией отходов, сообщает издание "Om1.ru".

Дачникам напоминают, что сжигать растительность можно только в специально отведённых для этого местах. Продукты горения содержат канцерогены и загрязняют воздух, поэтому рекомендуется использовать альтернативные методы, такие как компостирование или измельчение остатков для дальнейшего использования в качестве удобрений.

За постройки без разрешений также можно заплатить штраф до 5 тыс. рублей для физических лиц, а для юридических — до 1 млн рублей. Владельцу могут предписать снести незаконные сооружения за собственный счёт.

Кроме того, актуальны и штрафы за неправильную организацию септиков и сброс неочищенных сточных вод.