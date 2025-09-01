  • 27 сентября 202527.09.2025суббота
  • USD83,6118
    EUR97,6823
  • В Тюмени 4..6 С 1 м/с ветер северо-западный

Тюменские дачники заплатят штрафы до 15 тысяч рублей за сжигание травы

Общество, 18:32 26 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дачников тюменской области могут наказать штрафами от 5 до 15 тыс. рублей за сжигание листвы, самовольные постройки, неправильные септики. Чаще всего нарушения связаны с пожарной безопасностью и утилизацией отходов, сообщает издание "Om1.ru".

Дачникам напоминают, что сжигать растительность можно только в специально отведённых для этого местах. Продукты горения содержат канцерогены и загрязняют воздух, поэтому рекомендуется использовать альтернативные методы, такие как компостирование или измельчение остатков для дальнейшего использования в качестве удобрений.

За постройки без разрешений также можно заплатить штраф до 5 тыс. рублей для физических лиц, а для юридических — до 1 млн рублей. Владельцу могут предписать снести незаконные сооружения за собственный счёт.

Кроме того, актуальны и штрафы за неправильную организацию септиков и сброс неочищенных сточных вод.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дачи , штрафы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:30 26.09.2025Фотогалерея: участникам форума "Утро" показали шоу-спектакль "Сибирь. Начало"
20:43 26.09.2025Трассу "Тюмень-Нижняя Тавда" перекроют для автомобилистов 29 сентября
20:21 26.09.2025О получении племенных свидетельств тюменским предпринимателям расскажет Робот Макс
19:48 26.09.2025Тюменские биологи: наночастицы оксида цинка снижают стресс у плодовых культур

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора