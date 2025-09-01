  • 27 сентября 202527.09.2025суббота
Главы Челябинской и Курганской областей провели уроки истории на форуме "Утро" в Тюмени

Общество, 15:09 27 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Главы Челябинской и Курганской областей Вадим Шумков и Алексей Текслер провели уроки истории на форуме молодежи "Утро" в Тюмени 27 сентября. Они рассказали участникам о вкладе регионов в Великую Победу.

"Самое важное – это связь поколений. Наша страна сейчас также защищает свой суверенитет. Внуки, правнуки героев Великой Отечественной войны защищают страну. Активная молодежь сегодня вовлечена в добровольчество, много молодых ребят пришли на фабрики, заводы. Предприятия в несколько раз увеличили объемы производства для фронта. И вот эта неразрывная связь поколений нас скрепляет, дает уверенность в том, что мы обязательно победим", - подчеркнул главную мысль лекции губернатор Челябинской области Алексей Текслер на пресс-подходе с журналистами.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков добавил, что результаты ЕГЭ у ребенка важны, но не критичны. Гораздо важнее то, какие качества гражданина и патриота своей страны школа закладывает в учеников. "Курганская область за последние пять лет изменилась разительно. Изменения будут еще более качественными, более патриотичными. Люди станут еще более уверенными в себе, счастливыми", - добавил он.

﻿

Кроме этого, главы поделились фильмами, книгами и музыкой, которая их вдохновляет. Так, Алексей Текслер рассказал, что слушает группу "Кино", любит ленту "Семнадцать мгновений весны" и многие другие фильмы про Великую Отечественную войну.

"У меня роман "Тихий Дон" Михаила Шолохова, который формировал меня во многом, а также "Мартин Иден" Джека Лондона. Фильмы, если говорить про сегодняшнюю тематику, то это "На войне как на войне" и "Они сражались за Родину", - резюмировал Вадим Шумков.

﻿

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал на форуме "Утро" о вкладе региона во время Великой Отечественной войны.

Виктория Макарова

# Великая Отечественная война , Курганская область , Форум Утро , Челябинская область

﻿
