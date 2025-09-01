Участок улицы Холодильной в Тюмени на месяц закроют для транспорта
Участок улицы по ул. Холодильной от дома № 21 до пересечения с улицей Харьковской закроют для транспорта с 1 по 31 октября. Здесь будут выполняться работы по ремонту автомобильной дороги, сообщили в городской администрации.
Объехать перекрытый участок можно по улицам Харьковская, Елизарова, Минская.
Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.