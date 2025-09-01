  • 27 сентября 202527.09.2025суббота
  • USD83,6118
    EUR97,6823
  • В Тюмени 4..6 С 2 м/с ветер северо-восточный

Участок улицы Холодильной в Тюмени на месяц закроют для транспорта

Общество, 18:16 27 сентября 2025

Участок улицы по ул. Холодильной от дома № 21 до пересечения с улицей Харьковской закроют для транспорта с 1 по 31 октября. Здесь будут выполняться работы по ремонту автомобильной дороги, сообщили в городской администрации.

Объехать перекрытый участок можно по улицам Харьковская, Елизарова, Минская.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# перекрытие дорог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:41 27.09.2025Почти 57% жителей тюменских многоквартирников готовы отказаться от газовых плит
19:13 27.09.2025Основатель "Бессмертного полка" посетил одноименную экспозицию на форуме "Утро"
18:44 27.09.2025С изобразительным искусством Югры знакомит новая выставка в Тобольске
18:16 27.09.2025Участок улицы Холодильной в Тюмени на месяц закроют для транспорта

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора