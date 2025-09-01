  • 27 сентября 202527.09.2025суббота
С изобразительным искусством Югры знакомит новая выставка в Тобольске

Общество, 18:44 27 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Художественное открытие Югры" открылась в Музее истории управления Сибирью во Дворце Наместника в Тобольске. Проект организован государственным художественным музеем Югры и представляет произведения изобразительного искусства из музейных фондов и авторских коллекций, сообщили в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике.

Выставка включает почти 70 работ живописи, графики и керамики. Это своеобразная "летопись" Югорской земли, созданная талантливыми художниками разных поколений – Г.С. Райшевым, В.А. Игошевым, Г.М.Визель, А.Г. Визелем, В.В. Портновой, С.Н. и Н.С. Устюжаниными, В.В. Коловым и многими другими. Она представляет образ Югры, сформированный глазами живописцев, графиков и скульпторов, и помогает погрузиться в таинственную атмосферу этой древней земли.

Посетить выставку во Дворце Наместника (Красная площадь,1, стр.3) можно до 14 декабря 2025 года. Дополнительная информация по телефону: 8(3456) 26-57-27.

# выставка , Тобольск

