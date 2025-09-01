Мария Евдокимова из Тюмени вошла в число лауреатов конкурса "Учитель года России 2025"

Учитель математики и информатики гимназии № 16 Тюмени Мария Евдокимова вошла в число 20 лауреатов всероссийского конкурса "Учитель года России 2025". Она успешно справилась с конкурсными испытаниями заключительного этапа конкурса, который состоялся в Санкт-Петербурге.

О победе тюменской учительницы в своем официальном канале в MAX сообщил Александр Моор. "Отличные новости из Санкт-Петербурга! Это гордость для Тюмени и всей области. Поддержим Марию Михайловну на пути к финалу", - написал глава региона.

Впереди у лауреатов - второй тур заключительного этапа конкурса "Учитель года России 2025", который состоится в Подмосковье. Им предстоит пройти конкурсные испытания:

"Мастер-класс", "Блиц- турнир", "Образовательный форсаж". Имена победителей и призёров объявят в преддверии Дня учителя в Кремле 3 октября.