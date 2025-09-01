  • 28 сентября 202528.09.2025воскресенье
  • USD83,6118
    EUR97,6823
  • В Тюмени 1..3 С 2 м/с ветер северо-восточный

Мария Евдокимова из Тюмени вошла в число лауреатов конкурса "Учитель года России 2025"

Общество, 21:53 27 сентября 2025

из официального канала Александра Моора в MAX | Фото: из официального канала Александра Моора в MAX

Учитель математики и информатики гимназии № 16 Тюмени Мария Евдокимова вошла в число 20 лауреатов всероссийского конкурса "Учитель года России 2025". Она успешно справилась с конкурсными испытаниями заключительного этапа конкурса, который состоялся в Санкт-Петербурге.

О победе тюменской учительницы в своем официальном канале в MAX сообщил Александр Моор. "Отличные новости из Санкт-Петербурга! Это гордость для Тюмени и всей области. Поддержим Марию Михайловну на пути к финалу", - написал глава региона.

Впереди у лауреатов - второй тур заключительного этапа конкурса "Учитель года России 2025", который состоится в Подмосковье. Им предстоит пройти конкурсные испытания:

"Мастер-класс", "Блиц- турнир", "Образовательный форсаж". Имена победителей и призёров объявят в преддверии Дня учителя в Кремле 3 октября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# учитель года

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:53 27.09.2025Мария Евдокимова из Тюмени вошла в число лауреатов конкурса "Учитель года России 2025"
19:41 27.09.2025Почти 57% жителей тюменских многоквартирников готовы отказаться от газовых плит
19:13 27.09.2025Основатель "Бессмертного полка" посетил одноименную экспозицию на форуме "Утро"
18:44 27.09.2025С изобразительным искусством Югры знакомит новая выставка в Тобольске

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора