Более 16,3 тыс. человек проголосовали за Тюмень в федеральном конкурсе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 16,3 тыс. человек проголосовали за Тюмень во всероссийском конкурсе "Город России.Национальный выбор". Благодаря поддержке областной центр занял 12 место среди 87 городов России.

Тюмень имеет все шансы закрепиться в топ-10, если жители помогут голосованием. Оно проводится на сайте город-россии.рф - бесплатно, без возрастных ограничений, без регистраций и смс-подтверждений. С одного IP-адреса можно голосовать раз в сутки до 31 декабря, когда подведут итоги 2025 г.

Как выяснил "Вслух.ру", среди городов Уральского федерального округа Тюмень лидирует. Екатеринбург на 28 месте, Ханты-Мансийск - на 30, Челябинск - на 35, Курган - на 48, Салехард - на 61.

Топ-пять возглавили Нальчик, Курск, Иваново, Севастополь, Оренбург.

Напомним, что самый привлекательный, узнаваемый и символичный город россияне выбирают с 2012 г. По итогам 2024 г. Тюмень заняла 11 место, набрав 30 тыс. 382 голоса.