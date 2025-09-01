  • 28 сентября 202528.09.2025воскресенье
  • USD83,6118
    EUR97,6823
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер северный

Более 16,3 тыс. человек проголосовали за Тюмень в федеральном конкурсе

Общество, 08:52 28 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 16,3 тыс. человек проголосовали за Тюмень во всероссийском конкурсе "Город России.Национальный выбор". Благодаря поддержке областной центр занял 12 место среди 87 городов России.

Тюмень имеет все шансы закрепиться в топ-10, если жители помогут голосованием. Оно проводится на сайте город-россии.рф - бесплатно, без возрастных ограничений, без регистраций и смс-подтверждений. С одного IP-адреса можно голосовать раз в сутки до 31 декабря, когда подведут итоги 2025 г.

Как выяснил "Вслух.ру", среди городов Уральского федерального округа Тюмень лидирует. Екатеринбург на 28 месте, Ханты-Мансийск - на 30, Челябинск - на 35, Курган - на 48, Салехард - на 61.

Топ-пять возглавили Нальчик, Курск, Иваново, Севастополь, Оренбург.

Напомним, что самый привлекательный, узнаваемый и символичный город россияне выбирают с 2012 г. По итогам 2024 г. Тюмень заняла 11 место, набрав 30 тыс. 382 голоса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# голосование , национальный рейтинг

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:18 28.09.2025Одна тысяча молодых людей участвовали в тюменской городской программе форума "Утро"
11:39 28.09.2025Ответственности перед Родиной посвятили четвертый день форума "Утро" в Тюмени
11:05 28.09.2025Военно-патриотическая игра "Зарница" объединила около 80 участников форума "Утро" в Тюмени
10:39 28.09.2025Тюменцам рассказали, куда пожаловаться на грязные или поломанные остановки

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора