Кистевые хирурги ОКБ № 2 Тюмени пришили пациенту три отрезанных пальца

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый, второй и третий пальцы правой руки пришили и восстановили работоспособность кисти хирурги Областной клинической больницы № 2. По словам мужчины, травму он получил, работая на болгарке без соблюдения техники безопасности, сообщает медучреждение.

"При поступлении пациента с данной травмой важно действовать срочно, проводя одномоментно несколько этапов оперативного вмешательства для благополучного восстановления всех функций кисти. Мужчине мы выполнили единовременно в экстренном порядке реплантацию блока пальцев с применением микрохирургической техники восстановления их кровоснабжения, нервов, сухожилий и остеосинтезом основных фаланг", - рассказал руководитель кистевого направления травматологического центра ОКБ №2 Владимир Малишевский.

После операции кисть зафиксировали в ортезе с возможностью ранних движений пальцев. Пациент провел несколько дней в травматолого-ортопедическом отделении, где прошел восстановление.

В медучреждении напомнили, важно правильно транспортировать отрезанную конечность в больницу. Необходимо завернуть палец в чистую ткань, затем положить в целлофановый пакет, его завернуть в другой, а между ними налить воду со льдом.