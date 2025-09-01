В Вагайском округе на пожаре погиб человек

Человек погиб при пожаре в частном доме на ул. Луговской, д. Луговой Вайгайского округа ночью 28 сентября. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение внутри здания, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

В тушении были задействованы четыре человека, две единицы техники МЧС России. Пожар ликвидировали на площади 40 кв. м.

Причину происшествия устанавливают.