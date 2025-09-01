  • 28 сентября 202528.09.2025воскресенье
Тюменские стендап-комики рассказали про выступления после пожара

Общество, 15:47 28 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Тюменские стендаперы рассказали, где они выступают после пожара в Доме печати. Проект Stand Up Lab продолжается на альтернативных площадках.

По словам комика Султана Кучербаева, несмотря на потерю одной из самых крутых площадок в городе, в городе много мест для выступлений: "В Тюмени все условия для развития стендапа: площадки, полные залы на открытых микрофонах. Бар "Дом печати" погорел. Конечно, очень грустно. На мой взгляд, это одна из самых крутых площадок в городе, но помимо него есть много мест, где можно выступить", - рассказал он изданию "Тюменская область сегодня".

Продюсер проекта Алексей Ганов рассказал о текущей ситуации, что проекту пришлось отменить одно шоу, перенести все последующие. Первый после пожара концерт прошел в кинотеатре. При этом, как только в "Доме печати" завершится ремонт, проект вернется на родную площадку.

# Дом печати , стендап , юмор

