Ответственности перед Родиной посвятили четвертый день форума "Утро" в Тюмени

Ответственности перед Родиной посвятили четвертый день форума "Утро" платформы Росмолодёжь.Форумы в Тюмени 27 сентября. На уроках истории губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о вкладе женщин, которые работали у станков оборонных предприятий для Победы, сообщает пресс-служба форума.

Также он упомянул о помощи детей-тимуровцев: они заботились о семьях солдат, помогали по хозяйству и стали примером народной взаимовыручки. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем рассказе сделал акцент на важности сохранения исторической памяти. Он отметил, что лучший урок патриотизма, когда молодые люди сами принимают участие в благоустройстве воинских мемориалов и памятников.

"Важно говорить о нашей истории и помнить людей, которые ее творили, благодаря которым мы побеждали. Побеждали не только на фронте, но и в таких сложнейших испытаниях, как гонка ядерных вооружений. Эту связь поколений — не разорвать. Именно благодаря ей, нашей памяти и уважению к героям — мы обязательно победим!", — резюмировал Алексей Текслер.

После уроков члены делегации Курганской и Челябинской областей пообщались с губернаторами. Молодые курганцы сфокусировали внимание на аспектах поддержки молодых семей, мерах ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и общей стратегии развития области. А перспективы Челябинской области рассматривались в контексте атомной энергетики. Участники делегации вместе с губернатором обсудили ключевые направления будущего региона. Они узнали, что Росатом играет центральную роль в этой трансформации.

"Сегодняшняя встреча была по-настоящему живой и искренней. Особенно здорово видеть в глазах нашей молодежи неподдельный интерес к будущему Курганской области, Уральского федерального округа и всей нашей великой страны, — отметил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Также участники представили свои инициативы на конкурсах Росмолодёжь.Гранты и "Сила Урала". Среди них — проекты в сфере патриотического воспитания, социального предпринимательства, культурно-образовательной среды, сохранения исторической памяти, организации занятости молодежи, популяризации спорта, ЗОЖ, добровольческой деятельности. Всего на конкурсы поступило 224 заявки: 202 на Росмолодежь.Гранты и 22 на "Силу Урала".

По словам члена тюменской делегации из Луганской Народной Республики Евгения Чекмарева, на площадке он получил колоссальный опыт, который пригодится для реализации масштабных идей.

"Для нас, молодежи из Луганской Народной Республики, участие в таком форуме и грантовом конкурсе — это возможность не просто получить поддержку для своего проекта, а заявить о нашей общей с Россией судьбе. Мой проект "Русский визит. Традиция, сила и инновации" обучает подростков и молодежь правильному поведению в экстремальных ситуациях. Это для меня стартовая площадка", - поделился форумчанин.

На шести тематических площадках участники учились работать в команде, быть эмоционально устойчивыми, создавать презентации и выступать на публике, использовать социальные технологии, продюсировать медиапроекты и повышать цифровую грамотность.

Также прошли встречи "По любви" на тему "Ответственность", где обсуждали, как долг перед Родиной и гражданская честь формируют настоящее и обеспечивают суверенитет страны. Молодые профессионалы посетили спектакль-медиацию "Бери и помни", основанную на воспоминаниях жителей Тюмени о родных‑ветеранах. На иммерсивной постановке "Знакомство с героем" форумчане возложили цветы к Вечному огню как дань памяти героям специальной военной операции.