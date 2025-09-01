  • 28 сентября 202528.09.2025воскресенье
Имена героев своей семьи отставил Артем Жога на выставке "Единство и память Урала" в Тюмени

Общество, 14:48 28 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Полномочный представитель президента России в УФО Артём Жога почтил память героев на экспозиции Тюменской области в выставочном пространстве "Единство и память Урала" форума "Утро" 28 сентября. Он оставил ленту с именами героев своей семьи.

Полпред написал на лоскутке имя дедушки, героя Великой Отечественной войны Ивана Ткаченко, а также сына Владимира Жоги — Героя России. Он погиб при исполнении боевого задания на специальной военной операции.

﻿

Напомним, на форуме "Утро" представлено шесть павильонов - Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, ХМАО - Югры и Ямала. Тюменский павильон планируют после окончания форума размещать в молодежных пространствах региона.

Отметим, полпред в УФО Артём Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор встретятся с делегациями Луганской и Донецкой Народных Республик на форуме "Утро". Из подшефных территорий в Тюмень приехали более 40 молодых людей.

Виктория Макарова

# Форум Утро

﻿
