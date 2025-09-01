В Тюменской области завершился форум уральской молодежи "Утро"

Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Церемония закрытия форума уральской молодежи "Утро" прошла в Тюменском технопарке 28 сентября. В течение пяти дней для более чем 500 участников со всего Урала и других регионов России проходили образовательные лекции, уроки истории от губернаторов УФО, экскурсии, мастер-классы.

"Здесь образовалась хорошая команда, которая будет работать ради одной цели - развития нашей страны, укрепления ее суверенитета, улучшения благосостояния наших граждан. Спасибо организаторам, что провели такое прекрасное событие. На таких мероприятиях рождается море любви и каждый, приехав домой будет проецировать все эти идеи на улучшение жизни нашей страны", — сказал полпред президента России в УФО Артём Жога.

На церемонии наградили самые активные делегации. В треке "Цифровой след" лучшей стала команда ХМАО - Югры, в номинации "На спорте" – курганцы, "Гранты есть"- свердловчане, "Не искусственный интеллект" – тюменцы, "Вне шаблонов" - челябинцы, "Жадные до знаний" - ямальцы.

"Энергия молодежи — это огромная мощь. Вы способны решать самые сложные задачи. Отдельно хочу отметить, что на форуме обсудили тему 80-летия Победы в Великой отечественной войне. Мы все показали, что помним нашу историю, гордимся победителями. Хочу от всех гостей поблагодарить организаторов форума, они старались и событие прошло прекрасно. Надеюсь, вы уедете домой с яркими впечатлениями от региона", — сказал глава Тюменской области Александр Моор.

Следующий форум "Утро" пройдет в Курганской области.

Добавим, в Тюмени в этом году форум был посвящен молодым профессионалам России. Участники узнали о карьерных возможностях в стране, повысили свои профессиональные навыки. Для этого на форуме работали шесть тематических площадок от округов УФО. Тюменская область представляла локацию, посвященную профориентации. Также в течение трех дней проходила городская программа.

Виктория Макарова