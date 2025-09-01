Перспективы молодежной политики Тюменской области оценили в Росмолодежи

Дворец творчества и спорта "Пионер", молодежный центр "Башня" Тюмени посетил статс-секретарь - заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов 28 сентября. Рассказал о возможностях и условиях для развития в организациях директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В "Пионере" акценты сделали на работе Областного поискового центра, отделения Российской студенческой весны и Молодежного клуба дружбы, ресурсного "Добро-центра" Тюменской области, регионального движения КВН, познакомили с экспозиционно-интерактивным пространством по истории пионерского и комсомольского движений.

"Здесь есть важная коллаборация образования и молодежной политики, а также учреждение выступает инфраструктурной площадкой для партнеров, реализующих молодежную политику. Важно, что все это находится в одном месте, где есть богатое наследие и опыт тех людей, которые работали у истоков", — оценил Денис Аширов.

В "Башне" он познакомился с основными видами деятельности центра и работой молодежной администрации города, посетил экспозицию "Музей воды".

"Молодежная политика сегодня — один из государственных приоритетов стратегии развития страны. Наша основная цель — создавать условия для реализации потенциала молодых людей", — уточнил Артем Дяченко.

В завершении статс-секретарь Денис Аширов подчеркнул, по его мнению, Тюменская область, являясь регионом с богатой историей и наследием, при этом, с современными хорошими практиками, которые применяют опытные наставники в работе с детьми и молодежью.