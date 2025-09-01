"Студия "Союз" и Ксения Минаева стали хедлайнерами на закрытии форума "Утро" в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Студия "Союз" и певица Ксения Минаева стали хедлайнерами на закрытии форума "Утро" в Тюмени 28 сентября.

Представители комедийно-музыкального шоу провели для участников различные конкурсы и игры, такие как перепесня, рифмобол и другие.

"Классно, что проходят такие форумы. Сейчас время экспериментов, поэтому такие мероприятия являются первой отправной ступенькой для того, чтобы что-то попробовать, завести знакомства. Впечатления от события у нас классные", —поделилась с журналистами на пресс-подходе "Студия "Союз".

Ксения Минаева известна своей песней "Шоколадка", выпущенной в прошлом году. Композиция стала хитом лета и заняла ключевые позиции в российских и мировых чартах. На форуме "Утро" ей подарили футболку с тюменским ковром. Певица дала несколько советов ребятам, которые только начинают свой творческий и профессиональный путь.

"У меня есть младший брат, ему 17 лет, и он как раз на этом пути стоит, думает, куда дальше? Хочется сказать ребятам, чтобы пробовали как можно больше всего. Захотелось научиться кататься на велосипеде - делайте, захотелось снять клип - делайте. В этом всем вы найдете себя, найдете то, от чего будете получать удовольствие. Каждый шаг в итоге к чему-то тебя приближает", — сказала Ксения Минаева.

Добавим, "Утро" единственный форум в России, который каждый год меняет регион проведения. В Тюмени в этом году его посетили 1,5 тыс. человек — это участники основной и городской программ. В следующий раз масштабное событие пройдет в Курганской области.

Виктория Макарова