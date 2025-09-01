В Тюменской области к выходным потеплеет до плюс 12

Малооблачная погода ожидается в Тюменской области в предстоящую неделю, с 29 сентября по 5 октября. В ночные и утренние часы в регионе не обойдётся без заморозков. Во вторник и среду есть вероятность небольших осадков. Температура в рабочую неделю не превысит 7 градусов, а к выходным поднимется до плюс 12.

В Тюмени 29 сентября днем ожидается малооблачная погода, температура до плюс 6 градусов, ветер слабый, атмосферное давление заметно выше нормы. Ближайшей ночью переменная облачность, температура минус 1 градус, давление выше нормы.

30 сентября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до плюс 7 градусов, ночью ожидается плюс 1. Ветер западный, умеренный.

1 октября синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь. Температура днем от 7 до 9 , ночью от 2 до 4 градусов тепла. Ветер северо-западный, сильный, с порывами до 12 м/с.

2 и 3 октября в дневные часы ожидается переменная облачность и до 7 градусов тепла. Ночная температура воздуха составит от минус 1 до плюс 3, ветер северо-западный, умеренный.

В выходные, 4 и 5 октября, станет теплее. Синоптики прогнозируют дневную температуру воздуха до плюс 11 градусов. Ночью термометры покажут от 1 до 3 градусов тепла. На фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода, ветер западный, юго-западный, до 5 м/с.

Любовь Голышева