Отпуск на осенние каникулы оформят 17 % тюменских родителей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

17 % родителей в Тюмени запланировали оформить отпуск на осенние каникулы. Это поможет провести им больше времени с детьми, сообщает результаты опроса сервис по поиску работы SuperJob.

Намерения родителей зависят от того, в каком классе учится их ребенок. Так, будут осенью в отпуске 20 % родителей младшеклассников, 12 % - среднего звена и лишь 5 % - старшеклассников.

Наибольшая доля опрошенных родителей - 67% родителей - не станут брать отпуск на время осенних каникул школьников.