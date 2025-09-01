Вечерняя лекция, настольные игры и кинопоказ ждут тюменцев в резиденции "Башня"
Четвёртая лекция проекта "Ночная башня" пройдет в молодежной резиденции "Башня" 3 октября. Лекцию "Истоки российского кинофэнтези" прочитает заместитель главы Тюмени, историк кино, культуролог, педагог Павел Креков, сообщает пресс-служба администрации города.
Гостей также ждут тематический вечер настольных игр и просмотр фильма "Вий" 1967 года (12+). В 20 часов начнут работать площадки, в 22 часа начнется лекция (18+).
Зарегистрироваться можно по ссылке.