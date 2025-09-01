  • 29 сентября 202529.09.2025понедельник
30 сентября - события дня

Общество, 17:51 29 сентября 2025

t-l.ru

В Тюмени в 12 часов в школе №67 (ул. Западносибирская, 24) начнется патриотический вечер "Лицом к лицу с героями". 12+

В Тюмени в 15 часов на площадке Общественной палаты (ул. Советская, 61) начнется заседание Общественной палаты Тюменской области и Тюменской региональной общественной организации участников специальной военной операции "Держава". 18+

В Тюмени в 16 часов в Штабе общественной поддержки "Единой России" (ул. Водопроводная, 36) начнется концерт ансамбля "Радуга" к 130-летию Сергея Есенина. 12+

В Тюмени стартует Спартакиада пенсионеров России. 6+

Интересное в этот день:

1139 — землетрясение в Гяндже, жертвами которого стали 230 тысяч человек.

1902 — запатентован искусственный шёлк (вискоза).

1908 — на сцене МХАТа впервые поставлена "Синяя птица" Мориса Метерлинка.

1916 — Ян Нагурский на гидросамолёте М-9 выполнил "мёртвую петлю".

1954 — пройдя все испытания, в строй вступила первая атомная подводная лодка "USS Nautilus" (США).

1965 — установлены почётные звания "Заслуженный пилот СССР" и "Заслуженный штурман СССР".

1988 — в финале мужского баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Сеуле сборная СССР обыграла команду Югославии (76:63).

﻿
