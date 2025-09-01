30 сентября - события дня
В Тюмени в 12 часов в школе №67 (ул. Западносибирская, 24) начнется патриотический вечер "Лицом к лицу с героями". 12+
В Тюмени в 15 часов на площадке Общественной палаты (ул. Советская, 61) начнется заседание Общественной палаты Тюменской области и Тюменской региональной общественной организации участников специальной военной операции "Держава". 18+
В Тюмени в 16 часов в Штабе общественной поддержки "Единой России" (ул. Водопроводная, 36) начнется концерт ансамбля "Радуга" к 130-летию Сергея Есенина. 12+
В Тюмени стартует Спартакиада пенсионеров России. 6+
Интересное в этот день:
1139 — землетрясение в Гяндже, жертвами которого стали 230 тысяч человек.
1902 — запатентован искусственный шёлк (вискоза).
1908 — на сцене МХАТа впервые поставлена "Синяя птица" Мориса Метерлинка.
1916 — Ян Нагурский на гидросамолёте М-9 выполнил "мёртвую петлю".
1954 — пройдя все испытания, в строй вступила первая атомная подводная лодка "USS Nautilus" (США).
1965 — установлены почётные звания "Заслуженный пилот СССР" и "Заслуженный штурман СССР".
1988 — в финале мужского баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Сеуле сборная СССР обыграла команду Югославии (76:63).