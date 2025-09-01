  • 29 сентября 202529.09.2025понедельник
Студенты тюменского техникума стали победителями федерального конкурса "Строймастер"

Общество, 18:57 29 сентября 2025

Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства | Фото: Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства

Студенты Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства стали победителями студлиги конкурса профессионального мастерства "Строймастер". Финал прошел в Санкт-Петербурге, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Лучшим сварщиком эксперты признали Амира Важенина, штукатуром - Илью Лебедева, монтажником каркасно-обшивных конструкций - Александра Панова.

Тюменский колледж поздравил своих победителей, каждый из которых показал высочайший уровень мастерства и доказал, что профессия строителя — одна из самых важных и уважаемых.

