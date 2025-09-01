Студенты тюменского техникума стали победителями федерального конкурса "Строймастер"
Студенты Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства стали победителями студлиги конкурса профессионального мастерства "Строймастер". Финал прошел в Санкт-Петербурге, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.
Лучшим сварщиком эксперты признали Амира Важенина, штукатуром - Илью Лебедева, монтажником каркасно-обшивных конструкций - Александра Панова.
Тюменский колледж поздравил своих победителей, каждый из которых показал высочайший уровень мастерства и доказал, что профессия строителя — одна из самых важных и уважаемых.