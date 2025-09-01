  • 29 сентября 202529.09.2025понедельник
Тюменская область отметит День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией

Общество, 18:06 29 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область отметит День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией концертами, выставками и акциями 30 сентября, сообщает информационный центра правительства региона.

В 13 часов в Ялуторовском музейном комплексе (Ялуторовск, ул. Революции, 75) начнется музейный урок для школьников "Мы вместе: история общего пути".

С книжно-иллюстративной выставкой "День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ" можно будет ознакомиться в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59).

В 17 часов в сквере "Школьный" в Тюмени дадут старт праздничный концерт "Одна страна, одна семья, одна Россия!".

В штабе общественной поддержки "Единой России" (ул. Хохрякова, 44) в областной столице в 15 часов начнется телемост между Тюменской областью и Краснодонским муниципальным округом.

# выставка , ДНР , концерт , ЛНР , праздник

﻿
