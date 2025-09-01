Фотографии учёных и лабораторий военного периода представят на выставке в Тюмени

Фотовыставку "Химия Победы" откроют на территорию около корпуса ТюмГУ на пересечении улиц Осипенко и Дзержинского 1 октября в 14 часов. В нее вошли фотографии учёных и лабораторий военного периода, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.

Выставка расскажет о ключевых моментах, ставших основой будущих успехов химического производства, медицины и обороны СССР. Зрители увидят рассказы о создании новых материалов, лекарств и изобретениях, повлиявших на исход Великой Отечественной войны.

Проект реализуется Институтом физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках Десятилетия науки и технологий.