Участник "Боевого кадрового резерва" Андрей Спиридонов знакомится с работой Тюменской облдумы

фото Тюменская областная дума фото Тюменская областная дума

Участник программы "Боевой кадровый резерв" Андрей Спиридонов знакомится с работой управлений и комитетов Тюменской областной думы. О законодательной работе, направленной на поддержку участников СВО, в частности, принятом на заседании областной думы законе о квотировании рабочих мест, а также о деятельности волонтерского центра "От сердца к сердцу" ему рассказал председатель думы Фуат Сайфитдинов, сообщает пресс-служба облдумы.

Андрей Спиридонов родом из поселения Туртас Уватского района. Более 20 лет он проработал в органах внутренних дел. В августе 2023 года принял решение пойти в зону спецоперации. Как офицер не смог оставаться в стороне, зная, что его опыт будет полезен на фронте. После полученного ранения вернулся в родной Уватский район и в 2024 году стал главой Тугаловского сельского поселения.

Сейчас Андрей Спиридонов под руководством своего наставника, председателя комитета по социальной политике областной думы Ольги Швецовой, знакомится с работой органов власти, социальных структур и общественных объединений региона. И уже делает первые успехи – победил на недавно прошедших выборах в думу Уватского муниципального района.

"Обсудили его дальнейшие планы в качестве депутата представительного органа, особенности самого северного района Тюменской области. Конечно, не обошли вниманием важность поддержки участников СВО и их семей. Андрей Спиридонов подчеркнул, что все бойцы искренне ценят все наши гуманитарные грузы, это дает им силы и ощущение родного дома", - рассказал Фуат Сайфитдинов.

Ольга Швецова поделилась дальнейшими планами по наставничеству, например, Андрей Спиридонов познакомится с работой управлений и аппаратов комитетов регионального парламента. Участнику программы "Боевой кадровый резерв" в ближайшее время также предстоит посетить тюменское региональное отделение Союза женщин России и штаб общественной поддержки "Единой России".

Борис Олейник