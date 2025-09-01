  • 30 сентября 202530.09.2025вторник
  • USD82,8676
    EUR97,1410
  • В Тюмени 4..6 С 3 м/с ветер юго-западный

Участник "Боевого кадрового резерва" Андрей Спиридонов знакомится с работой Тюменской облдумы

Общество, 14:09 30 сентября 2025

фото Тюменская областная дума

Участник программы "Боевой кадровый резерв" Андрей Спиридонов знакомится с работой управлений и комитетов Тюменской областной думы. О законодательной работе, направленной на поддержку участников СВО, в частности, принятом на заседании областной думы законе о квотировании рабочих мест, а также о деятельности волонтерского центра "От сердца к сердцу" ему рассказал председатель думы Фуат Сайфитдинов, сообщает пресс-служба облдумы.

Андрей Спиридонов родом из поселения Туртас Уватского района. Более 20 лет он проработал в органах внутренних дел. В августе 2023 года принял решение пойти в зону спецоперации. Как офицер не смог оставаться в стороне, зная, что его опыт будет полезен на фронте. После полученного ранения вернулся в родной Уватский район и в 2024 году стал главой Тугаловского сельского поселения.

Сейчас Андрей Спиридонов под руководством своего наставника, председателя комитета по социальной политике областной думы Ольги Швецовой, знакомится с работой органов власти, социальных структур и общественных объединений региона. И уже делает первые успехи – победил на недавно прошедших выборах в думу Уватского муниципального района.

"Обсудили его дальнейшие планы в качестве депутата представительного органа, особенности самого северного района Тюменской области. Конечно, не обошли вниманием важность поддержки участников СВО и их семей. Андрей Спиридонов подчеркнул, что все бойцы искренне ценят все наши гуманитарные грузы, это дает им силы и ощущение родного дома", - рассказал Фуат Сайфитдинов.

Ольга Швецова поделилась дальнейшими планами по наставничеству, например, Андрей Спиридонов познакомится с работой управлений и аппаратов комитетов регионального парламента. Участнику программы "Боевой кадровый резерв" в ближайшее время также предстоит посетить тюменское региональное отделение Союза женщин России и штаб общественной поддержки "Единой России".

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Боевой кадровый резерв , облдума , Ольга Швецова , Фуат Сайфитдинов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:04 30.09.2025Прошлое и настоящее Донбасса обсудили в рамках телемоста в библиотеке Тюмени
14:42 30.09.2025Две тысячи деревьев высадили тюменские школьники за семь лет акции "Классное дерево"
14:20 30.09.2025В Исетском округе посадили 8,5 тыс. сеянцев сосны по акции "Сохраним лес"
14:09 30.09.2025Участник "Боевого кадрового резерва" Андрей Спиридонов знакомится с работой Тюменской облдумы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора