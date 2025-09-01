В Тюменской области работодатели увеличили зарплату на 3 % с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 3 %, или на 1 тыс. 865 рублей, увеличили зарплату работодатели Тюменской области с января 2025 года. Актуальная медиана предлагаемой заработной платы составляет в Тюменской области 72 тыс. 27 рублей, тогда как ожидаемая — на уровне 65 тыс. рублей, сообщают аналитики российской рекрутинговой онлайн-платформы hh.ru.

Предлагаемые зарплаты продолжают расти, хотя и не так активно, как в период прошлогодней "зарплатной гонки".

Суммы от 100 тыс. рублей и выше компании чаще всего указывают сейчас в вакансиях для специалистов из профобластей: сельское хозяйство, добыча сырья, строительство, недвижимость и другие.

Существенные изменения за полные восемь месяцев произошли в вакансиях для специалистов из сфер: производство, сервисное обслуживание (+31 %); строительство, недвижимость (+22 %); рабочий персонал (+21 %).

В ряде направлений сумма предложения, напротив, снизились по сравнению с началом года. В частности, это коснулось административного персонала (- 45 %); высшего и среднего менеджмента (-16 %).