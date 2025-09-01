Браконьеры убили двух лосей в лесах Абатского округа

Двух взрослых лосей убили браконьеры в лесах Абатского округа. Останки самцов - голову и копыта - обнаружили местные охотинспекторы, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

"По результатам распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов в сезон охоты 2025-2026 года, на Абатский округ пришлось только одно разрешение на добычу одной особи лося в возрасте до года. Поэтому добыча двух взрослых особей на территории округа является незаконной", – пояснил заведующий абатским территориальным сектором надзора, контроля Госохотдепартамента Тюменской области Евгений Рябков.

Действия нарушителей могут квалифицировать как незаконную охоту в особо крупном размере. Идет доследственная проверка, которая установит все обстоятельства инцидента.