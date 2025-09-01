Пять тысяч военных пенсионеров Тюменской области получают вторую пенсию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

5 тыс. военных пенсионеров Тюменской области получают вторую пенсию, сообщает информационный центр правительства региона.

Вторая пенсия военному пенсионеру, который продолжает трудовую деятельность в гражданских организациях, может быть назначена при соблюдении следующих условий: достижение возраста выхода на пенсию; наличие минимального стажа и пенсионных коэффициентов.

Чтобы оформить страховую пенсию, нужно накопить минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и официально проработать на гражданской службе не менее 15 лет.

Подать заявление о назначении пенсии можно на портале "Госуслуги"; через клиентскую службу отделения Социального фонда России по Тюменской области; в МФЦ.

Вторая пенсия военным пенсионерам выплачивается без фиксированной выплаты.