Десятки птиц мира запустили в небо Ишимского района на открытии памятной доски участнику СВО

| Фото: предоставлено Светланой Щукиной | Фото: предоставлено Светланой Щукиной

Памятную доску погибшему участнику специальной военной операции Евгению Титову открыли участники клуба голубеводов "Феникс" Дворца культуры Ишимского района. Занавес с мемориальной доски сняли внучка погибшего и сын действующего участника СВО, голубевода клуба "Феникс", Иван, который представил птиц из коллекции отца.

| Фото: предоставлено Светланой Щукиной | Фото: предоставлено Светланой Щукиной

"Евгений был добрым, отзывчивым человеком, активно участвовал в проводимых мероприятиях клуба голубеводов. Его николаевские бабочки завораживали всех, эту породу голубей он любил всем сердцем и разводил их на своей голубятне. Голубь – птица мира, именно за мирное будущее нашей страны отдал свою жизнь Евгений", - сказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор Ишимского районного Дворца культуры, автор проекта "Любовь и голуби" Светлана Щукина.

Евгений Титов | Фото: предоставлено Светланой Щукиной Евгений Титов | Фото: предоставлено Светланой Щукиной

Торжественной церемонией собравшиеся открыли традиционную осеннюю выставку голубей. На нее приехали более 70 голубеводов со всей России: Омска, Магнитогорска, Тюмени, Кургана, Заводоуковска, Ялуторовска, Тобольска, Тюмени, Ишима и округов Тюменской области, а также из Казахстана.

Голубеводы представили более тысячи птиц. Это пышнохвостые голуби-павлины, кокетливые чайки, николаевские бабочки, лет которых похож на движения разноцветных насекомых, игровые такла родом с турецких берегов, ростовские статные, которые выглядят, словно дворяне, бакинские бойные – любители биться прямо в воздухе, уральские зеркальные.

Была и местная порода – ишимские мастные. Как рассказали в клубе, в Ишим этих птиц еще до революции завезли купцы из Томской губернии. Многие годы ишимские заводчики работали над их декоративными качествами. Самым необычным и ценным считается голубь белобокий, с красным или желтым пером.

Осенняя выставка, добавила она, – самая масштабная, яркая. У голубеводов есть возможность найти на выставке птицу своей мечты, купить ее.

Растущая популярность проводимых в Ишимском районе мероприятий привлекает не только опытных голубеводов и начинающих голубятников, но и многочисленных зрителей, очарованных красотой этих удивительных птиц. Каждое событие становится настоящим праздником для всех любителей пернатых.

Светлана Щукина рассказала, что на выставке участники вновь запустили голубей в небо как символ памяти и уважения всем защитникам Отечества. Напомним, весной в небо над Ишимом взлетели одномоментно 80 голубей в честь 80-ой годовщины со Дня Великой Победы.

Добавим, 7 февраля 2026 года состоится II Зимняя выставка голубей, где опытные голубеводы поборются за почетные медали и определят самых красивых и породистых представителей в каждой категории.

Инна Кондрашкина