Для тюменцев проведут театрализованную экскурсию о царской семье Романовых

Общество, 09:07 02 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Театрализованная экскурсия "Романовы. Тюменские истории" начнется в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 18) 3 и 4 октября в 18 часов.

"На костюмированном мероприятии гостей встретят господа Колокольниковы и пригласят прогуляться по дому. Каждый посетитель получит тематический маршрутный лист и сможет проявить себя в самостоятельном исследовании. Гости узнают о пребывании в Сибири Цесаревича Александра Николаевича, о Великих князьях, визитах Николая II и увидят предметы, связанные с представителями правившей династии", - рассказали организаторы.

Стоимость: 200-250 рублей.

Возрастная категория: 6+.

Подробности по телефону 8 (3452) 46-49-63.

# история , музей , музей-усадьба Колокольниковых

﻿
