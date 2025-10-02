Для тюменцев проведут театрализованную экскурсию о царской семье Романовых
Театрализованная экскурсия "Романовы. Тюменские истории" начнется в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 18) 3 и 4 октября в 18 часов.
"На костюмированном мероприятии гостей встретят господа Колокольниковы и пригласят прогуляться по дому. Каждый посетитель получит тематический маршрутный лист и сможет проявить себя в самостоятельном исследовании. Гости узнают о пребывании в Сибири Цесаревича Александра Николаевича, о Великих князьях, визитах Николая II и увидят предметы, связанные с представителями правившей династии", - рассказали организаторы.
Стоимость: 200-250 рублей.
Возрастная категория: 6+.
Подробности по телефону 8 (3452) 46-49-63.