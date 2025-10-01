  • 1 октября 20251.10.2025среда
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменский боец завоевал бронзу первенства мира по ММА среди юниоров

Спорт, 19:13 01 октября 2025

департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Бронзу первенства мира по смешанным единоборствам (ММА) среди подростков 16–17 лет завоевал боец из Тюмени, воспитанник клуба единоборств "Раджа файт", Айгун Омаров.

"Айгун Омаров показал отличную физическую подготовку и выдержал тяжелые испытания на пути к пьедесталу почета. Он доказал, что упорство, сила духа и ежедневный труд приводят к высоким достижениям", - отметили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Добавим, состязания проходили в Санкт-Петербурге. Участники из разных регионов продемонстрировали свои волевые качества, технические навыки и стремление к победе.

# смешанные единоборства

