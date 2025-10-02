  • 2 октября 20252.10.2025четверг
Выставку рукоделия открыли в краеведческом музее Казанского района

Общество, 09:29 02 октября 2025

администрация Казанского района | Фото: администрация Казанского района

Выставка "Ришелье: красота в каждой детали" открылась в Казанском районном краеведческом музее им. В.С. Аржиловского.

На экспозиции представлены белоснежные кружева на подзорах, занавесках и салфетках — эти шедевры рукоделия когда-то украшали практически каждый дом. Посетители могут узнать, как эта техника, соединяющая вышивку и кружевоплетение, создаёт уникальные узоры и орнаменты на ткани. "Возникшая в далёком прошлом, "ришелье" остаётся актуальной и сегодня, вдохновляя мастеров на новые свершения", - отметили организаторы.

Выставка будет работать с 1 по 31 октября, сообщили в в пресс-службе администрации Казанского района.

# выставка

