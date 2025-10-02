  • 2 октября 20252.10.2025четверг
  • В Тюмени 4..6 С 5 м/с ветер северо-западный

Тюменцам разъяснят введение средневзвешенной оценки в школах

Общество, 10:02 02 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Горячую линию организует департамент образования и науки Тюменской области 2 и 3 октября.

Специалисты ведомства ответят на вопросы родителей, связанные с введением средневзвешенной оценки в школах региона.

Родители и педагоги могут задать свои вопросы с 10 до 13 часов по телефонам: 8 (3452) 569-330, 8 (3452) 569-349, 8 (3452) 569-329.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# горячая линия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:02 02.10.2025Тюменцам разъяснят введение средневзвешенной оценки в школах
09:29 02.10.2025Выставку рукоделия открыли в краеведческом музее Казанского района
09:07 02.10.2025Для тюменцев проведут театрализованную экскурсию о царской семье Романовых
08:43 02.10.2025В тюменском Речпорту проведут фестиваль стимпанка

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора