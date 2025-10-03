Народный праздник "Капуста-барыня" приглашает всех желающих в Ялуторовский острог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Народное гулянье "Капуста-барыня" пройдет в Ялуторовском остроге 4 октября. Гостей ждут задорные песни, частушки, хороводы, гадания, спортивные состязания и сытные угощения, сообщает администрация города.

Для зрителей споет ансамбль народной песни "Казачья воля" из Ишима, а казаки "Хутора Кречет" удивят своими показательными выступлениями.

Напомним, праздник проводится с 2017 года. В 2023 году на окружном этапе Международной премии Russian Event Awards Приволжского и Уральского федеральных округов мероприятие заняло третье место как лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма.

В этом году ялуторовчан и гостей ждут с 12 до 14 часов. Билеты можно приобести онлайн. Подробности по тел. 8 (34535) 2-05-95. Возрастное ограничение: 0+.