Профессиональная стажировочная площадка для психологов и соцработников начала работу в Тюмени

Общество, 17:20 01 октября 2025

Департамент социального развития Тюменской области | Фото: Департамент социального развития Тюменской области

Профессиональная стажировочная площадка для психологов и социальных работников начала работу в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

Она действует в региональном центре "Семья". Тема практики — "Оказание помощи детям в особо сложных жизненных ситуациях, приводящих к психоэмоциональным травмам".

В первый день, 1 октября, для участников провели экскурсию по учреждению, подробно рассказали об основных направлениях деятельности и применяемых методиках.

В течение трех дней специалисты из Югры, Иркутской, Свердловской, Курской, Калужской и Архангельской областей будут изучать сложную тему детской психологической травмы.

"Травма ребенка — это не просто состояние, которое можно классифицировать. Это живая история, требующая от специалистов не только профессиональных компетенций, но и способности стать настоящей опорой", — рассказала директор центра "Семья" Елена Перминова.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов акцентировал важность командного взаимодействия: "Только объединив усилия, можно создать для ребенка по-настоящему безопасное пространство".

Участники узнали о создании в регионе единого реабилитационного пространства для семей и детей, включая вопросы диагностики и маршрутизации. Также в программе стажировки: разбор реальных случаев; обучение распознаванию проявлений травмы через поведенческие реакции; эмоциональные состояния и другие невербальные сигналы; разбор методов работы, направленных не только на коррекцию последствий, но и на восстановление у детей чувства безопасности и доверия к окружающему миру.

