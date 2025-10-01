Профессиональная стажировочная площадка для психологов и соцработников начала работу в Тюмени
Профессиональная стажировочная площадка для психологов и социальных работников начала работу в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.
Она действует в региональном центре "Семья". Тема практики — "Оказание помощи детям в особо сложных жизненных ситуациях, приводящих к психоэмоциональным травмам".
В первый день, 1 октября, для участников провели экскурсию по учреждению, подробно рассказали об основных направлениях деятельности и применяемых методиках.
В течение трех дней специалисты из Югры, Иркутской, Свердловской, Курской, Калужской и Архангельской областей будут изучать сложную тему детской психологической травмы.
"Травма ребенка — это не просто состояние, которое можно классифицировать. Это живая история, требующая от специалистов не только профессиональных компетенций, но и способности стать настоящей опорой", — рассказала директор центра "Семья" Елена Перминова.
Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов акцентировал важность командного взаимодействия: "Только объединив усилия, можно создать для ребенка по-настоящему безопасное пространство".
Участники узнали о создании в регионе единого реабилитационного пространства для семей и детей, включая вопросы диагностики и маршрутизации. Также в программе стажировки: разбор реальных случаев; обучение распознаванию проявлений травмы через поведенческие реакции; эмоциональные состояния и другие невербальные сигналы; разбор методов работы, направленных не только на коррекцию последствий, но и на восстановление у детей чувства безопасности и доверия к окружающему миру.