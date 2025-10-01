Делегация Тюменской области в эти дни работает на форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге

Официальная делегация Тюменской области работает на едином стенде Строительно-индустриального кластера на Международном строительном форуме и выставке "100+ TechnoBuild" в Екатеринбурге, сообщает информационный центр правительства региона.

Стенд представляют производители и поставщики строительных материалов, проектные и инжиниринговые компании, подрядные организации, разработчики инновационной и высокотехнологичной продукции, всего семь компаний.

Обсуждены перспективы развития тюменских предприятий, поиск новых партнеров и заказчиков, инвестиционный потенциал и стимулирование сбыта. Подписан ряд соглашений о присоединении к Строительно-индустриальному кластеру свердловских и других компаний.

"Актуальные идеи, которые почерпнем на форуме, будут использоваться для развития строительной отрасли региона, продолжаем совместную работу со Строительно-индустриальным кластером", — сказал заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

Генеральный директор Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер" Юлия Ахметова отмечает, что кластер прирастает новыми участниками и партнерами, которые используют разработанные нами инструменты для масштабирования, продвижения и выхода на новые рынки сбыта, включая зарубежные. По ее словам, консолидированный отраслевой заказ, который аккумулируется в кластере, создает задел для реализации новых инвестиционных проектов.

В составе делегации заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов, руководители и специалисты Главного управления строительства Тюменской области, Управления капитального строительства и администрации Тюмени.

1 октября на пленарном заседании обсуждали технологический прорыв в строительстве.

Форум продлится четыре дня, пройдут десятки сессий и круглых столов. В дискуссиях примут участие представители Минстроя России, "Дом.рф" и правительств иностранных государств.