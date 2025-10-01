  • 1 октября 20251.10.2025среда
Международный день пожилых людей отметили в Тюмени

Общество, 18:47 01 октября 2025

Департамент соцразвития Тюменской области | Фото: Департамент соцразвития Тюменской области

Мероприятия в рамках акции "Активное долголетие по-тюменски" прошли сразу на нескольких городских площадках, сообщает информационный центр правительства региона.

В доме культуры и творчества "Торфяник" для гостей подготовили насыщенную программу. Волонтеры-медики показали пенсионерам, как правильно выполнять суставную гимнастику. Визажист школы имиджа "Элегантный возраст" сделал профессиональный макияж всем желающим. Каждый смог отправить открытки с изображением достопримечательностей города и области в любую точку России.

Всего было организовано более 10 интерактивных площадок, полезных и творческих мастер-классов.

На территории дома культуры расположился консультационный центр, где пенсионеры подробнее узнали о точках проекта "Активное долголетие". Приглашенные специалисты рассказали участникам о тонкостях пенсионного законодательства, цифровой и финансовой грамотности. Сотрудники МЧС России по Тюменской области обучили пенсионеров пользоваться огнетушителем, рассказывали о правилах поведения при пожаре.

﻿

На протяжении всего мероприятия у входа в дом культуры проходили показательные выступления по спортивным активностям и танцам. Завершился праздник концертной программой и работой танцевальной ретро-площадки.

﻿
